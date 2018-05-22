Вашингтон, 22 мая, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп признал, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые планировалось провести 12 июня в Сингапуре, могут не состояться, 22 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Если этого (переговоров с главой КНДР — прим. ИА REGNUM ) не произойдет, возможно, это произойдет позднее. Но это может не произойти 12 июня», — заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Пхеньян «заморозил» переговоры с Южной Кореей. МИД Северной Кореи заявил, что также «не видит смысла» в переговорах с Трампом. Тем не менее американские чиновники до последнего сохраняли оптимизм в отношении «исторических» переговоров.