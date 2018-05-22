Киев, 22 мая, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Украина сама настроила крымчан против себя, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко 22 мая в интервью телеканалу ZIK.

Лев Лагорио. Крымский пейзаж. 1891

«Мы думали, что мы сделаем лучше себе, мы настроили крымских людей тем, что обрезали воду и электроэнергию», — сказал политик.

В то же время Червоненко отметил, что Россия делает в Крыму то, что все годы независимости должна была делать Украина: «Аэропорт фантастический, до двухсот тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше, то есть делают то, что должны были делать мы».

Напомним, что вскоре после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, через который на полуостров поступала пресная вода из Днепра. Также в ноябре 2015 года группы крымскотатарских активистов и украинских националистов взорвали опоры линий электропередач и тем самым на время обесточили Крым. Только благодаря своевременным действиям России катастрофы удалось избежать.

В январе 2016 года группа депутатов государственного совета Крыма обратилась в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России с просьбой расследовать деятельность украинских властей, охарактеризовав ее как попытку геноцида.