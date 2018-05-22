Ташкент, 22 мая, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В рамках визита в Брюссель осенью 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и руководство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) планируют подписать документы на предоставление республике кредитов до $400 млн, сообщает 22 мая Uzbekistan Today со ссылкой на вице-президента ЕИБ Вазила Худака.

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Средства банка будут направлены на реализацию проектов в области электроснабжения, управления водными ресурсами, развития инфраструктуры, теплоснабжения, строительства железных дорог и автомобилестроения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Узбекистан прибыла делегация ЕИБ, которую возглавил вице-президент банка Худак. В рамках визита запланированы встречи с руководством парламента, а также главами министерств и ведомств.