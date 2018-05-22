Челябинск, 22 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Новому министру экологии Челябинской области поставлены задачи не только сформировать новую команду, но и быть более открытым перед общественностью. Об этом на встрече с журналистами заявил глава региона Борис Дубровский.

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Также губернатор ожидает от министерства реализации всех намеченных ранее задач. Среди них рекультивация свалок, отладка системы по квотированию выбросов загрязняющих веществ в крупных городах и т.д.

«Кроме того, есть много других текущих задач, к примеру, то же озеленение», — сказал Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост министра экологии Челябинской области назначен профессор Сергей Лихачёв. До этого с января, после отставки Ирины Гладковой, пост был вакантен.

Назначение вызвало широкие обсуждения на форумах и в соцсетях. За долгие годы в Челябинской области накопилось множество экологических проблем. От нового министра жители региона ждут решения проблем.

Некоторые спикеры отмечают, что на это место назначили профессионала. Другие же очень скептически отзываются о его возможностях улучшить ситуацию и полагают, что всё будет по-прежнему, если не хуже.

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