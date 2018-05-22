Брюссель, 22 мая, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился перед Европарламентом за утечку данных и «злоупотребление информацией о людях» в его соцсети, 22 мая передает агентство Associated Press.

Юрий Леман. Провинился

«Это была ошибка, и я сожалею об этом», — заявил Цукерберг парламентариям Евросоюза в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, Цукерберг признал неспособность Facebook защитить данные 50 млн пользователей соцсети от недобросовестного использования с целью политической рекламы еще в марте текущего года. Миллиардер и основатель соцсети уже давал пояснения Конгрессу США.