Каракас, 22 мая, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес накануне на пресс-брифинге призвала вести диалог с Лимской группой, сообщает сегодня, 22 мая, Синьхуа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

Родригес заявила, что Венесуэла надеется на основе взаимоуважения и взаимопонимания развивать дипотношения с Лимской группой и вести с ней диалог.

Она также потребовала от Лимской группы действовать в рамках международного права, уважать подлинные стремления венесуэльского народа и результаты прошедших 20 мая президентских выборов.

Лимская группа в составе 14 американских стран, включая Перу, Канаду, Бразилию, Колумбию и Панаму, 21 мая опубликовала совместное заявление, в котором говорится, что ее страны не признают результаты президентских выборов в Венесуэле. Они также объявили о коллективном отзыве послов из Венесуэлы в знак несогласия с результатами выборов.

Наряду с этим государственный секретарь США Майкл Помпео в понедельник выступил с заявлением, отметив, что США в ближайшее время примут экономические и дипломатические меры в отношении Венесуэлы.

Венесуэльское правительство в начале мая подвергло решительной критике США за вмешательство в суверенитет страны, препятствование президентским выборам и агрессивные высказывания в ее адрес.