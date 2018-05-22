Мурманск, 22 мая, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Больная раком жительница города Апатиты, которая летом 2017 года пожаловалась президенту России Владимиру Путину на ненадлежащее оказание медицинской помощи во время «Прямой линии», скончалась в онкологическом центре имени Герцена в Москве. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил журналистам глава администрации Апатитов Николай Бова.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины. XIX в

«Даши Стариковой не стало. К сожалению, медицина не всесильна. Мне об этом стало известно сегодня утром. Дашу проводят в последний путь очень достойно, похоронена она будет в городе Апатиты», — рассказал Бова.

Он отметил, что все необходимые затраты возьмёт на себя компания «Фосагро». Со стороны администрации Апатитов семье Стариковой на протяжении года оказывалась вся необходимая помощь.

«Дочери оформлено опекунство, ей будет назначена пенсия по потере кормильца и все необходимые в этом случае выплаты», — добавил Бова.

Напомним, в ходе «Прямой линии» с президентом России 15 июня 2017 года Дарья Старикова, у которой был диагностирован рак четвертой стадии, обратилась к российскому лидеру. Она рассказала, что изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», но он был ошибочным, и из-за этого время на лечение было катастрофически упущено.

Известно, что сразу после «Прямой линии» Дарью госпитализировали в районную больницу, откуда 23 июня её перевели в областную больницу в Мурманске. Затем самолетом МЧС России девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции, однако спасти её не удалось.