Краснодар, 22 мая, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В Сочи ограничена трансляция телеканалов и радиостанций с 21 по 31 мая — с 09:00 до 18:00. Причиной стало проведение подготовительных работа к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе и в Сочи.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котеночкин. 1969

Как сообщили «Вести-Сочи», на сочинской телебашне обновляют световое оформление и устанавливают светодиодные гирлянды, которые будут создавать праздничные образы в период проведения матчей. Для проведения работ в ближайшие три недели рабочие вынуждены отключать телевизионные и радиопередатчики. Исключением станут выходные дни. Официальное открытие намечено на 13 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 российских городов. В Сочи на стадионе «Фишт» первый матч состоится 15 июня — сыграют Португалия и Испания. 18 июня состоится матч между Бельгией и Панамой, 23 июня — между Германией и Швецией, 26 июня — между Австралией и Перу.

Добавим, что ранее заместитель генерального директора Национального центра информатизации (НЦИ) (дочерней структуры «Ростеха») Павел Терещенко заверил, что системы связи, которые используются для чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, надёжно защищены: программное вмешательство в их работу и проникновение вирусов маловероятно.