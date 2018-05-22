Ташкент, 22 мая, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В Узбекистане национальный оператор телекоммуникаций «Узбектелеком» объявил о своей трансформации из монополии в «бизнес-партнёра», сообщает 22 мая «Газета.uz» со ссылкой на генерального директора компании Фархода Розиева.

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По его словам, «Узбектелеком», оставаясь государственной монополией, не сможет справиться с задачей развития интернета в одиночку, поэтому компания будет преобразована в бизнес-партнёра. Розиев объявил 22 мая началом обратного отсчета срока реализации программы «Трансформация — 2020».

В рамках программы планируется улучшить качество и скорость подключения к интернету за счет десятикратного расширения международного интернет-узла.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля директор по маркетингу и продажам «Узбектелеком» Евгений Вишневский заявил, что до конца 2018 года скорость интернета в республике увеличится в десять раз.