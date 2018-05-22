Серов, Свердловская область, 22 мая, 2018, 19:47 — ИА Регнум. В посёлке Красный Яр Свердловской области тушат крупный пожар. Площадь огня составила 300 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Джон Кольер. Пожар

Огонь охватил восемь строений, из которых два жилых дома. В МЧС полагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание из-за перехлёста электропроводов. Из-за штормового ветра пламя быстро перекинулось на соседние постройки.

На месте развёрнут опорный пункт пожаротушения. Пожар уже локализован.

Три человека лишились жилья. Администрация Серовского городского округа предоставит им жильё в маневренном фонде.

На этом пожаре обошлось без пострадавших. А ранее, 20 мая, аналогичное ЧП случилось в городе Первоуральске. Там сгорело два дома и был повреждён ещё один. Одна из жительниц попала с ожогами в больницу.