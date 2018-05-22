Тюмень, 22 мая, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области может стать глава администрации Тюмени Александр Моор. Об этом заявляет портал 72.ru. Якобы «назначение утвердили на высшем уровне», ссылается портал на собственные компетентные источники.

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Напомним, 18 мая губернатор Тюменской области Владимир Якушев был назначен на пост министра строительства и ЖКХ. Назначение врио губернатора несколько затянулось. Пока данный пост в Тюменской области формально занимает вице-губернатор Сергей Сарычев. Но, по информации тюменских СМИ, решение о назначении Моора временным главой региона уже принято. Правительственная пресс-служба в Тюменской области хранит молчание и предлагает дождаться указа на сайте президента России.

Наивероятнейшим претендентом на пост врио Александра Моора называют многие СМИ не только регионального уровня. Отметим, что в народном голосовании, устроенном на портале 72.ru, также лидирует Моор. Из 1084 респондентов за него отдали голоса 38%. На втором месте вице-губернатор Сарычев, набравший 19% голосов. Отметим, что, согласно исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики, глава Тюмени Александр Моор стал вторым среди лидеров рейтинга эффективности управления в городских округах. Его опередил лишь глава Казани Ильсур Метшин.

Об Александре Мооре известно, что родился он 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. В 1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет» с присвоением квалификации «экономист». С 1994 года по 1997 год он занимал должность экономиста отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк Тюменский кредит». Затем был начальником отдела ликвидности, вице-президентом по внешнеэкономической деятельности АОЗТ «Инвестиционный банк «Дипломат». Трудился заместителем председателя правления ОАО «Банк «Белый Север», начальником контрольно-ревизионного управления, начальником казначейства ОАО «Ханты-Мансийский банк», генеральным директором ОАО «Тюменский ЦУМ». В 2005 году он стал директором департамента имущественных отношений администрации города Тюмени и затем заместителем губернатора Тюменской области. С 25 февраля 2011 года назначен на должность главы администрации города Тюмени. Женат, воспитывает четверых детей.

В пользу Александра Моора выставляются его недавнее награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» и прохождение тренинга для президентского кадрового резерва, организованного РАНХиГС.

Однако, как утверждает телеграмм-канал «Доктор Комаровский», с Александром Моором консультаций пока не проводилось.

«К тому же у президента до конце недели одни встречи с первыми лицами европейских государств. Песков, правда, обещал, что до конца недели решение будет принято. Возможно, как там любят — в пятницу под вечер», — сетуют создатели «Доктора Комаровского».

Тюменские политологи разделились во мнении. Сторонники назначения врио губернатора Сергея Сарычева напоминают, что 22 мая наступило, а имя преемника неизвестно, и возможен обычный вброс информации, чтобы напомнить о замечательном главе Тюмени, хотя сегодня Александру Моору после озвученного рейтинга АПЭК хватило лавров одного из лучших управленцев страны. Не в пользу Сарычева лишь возраст, отмечают эксперты. Вице-губернатор старше главы Тюмени на 15 лет, тогда как в России накатанная тенденция делать ставки на «молодых технократов».