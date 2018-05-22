Барнаул, 22 мая, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) определила победителя конкурса рисунков фирменного героя ежегодного Дня открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 и городского арт-фестиваля «Потепление». Как сообщает управление по внешним связям СГК, именно по его эскизу будет изготовлена ростовая кукла символа праздника, который состоится уже 2 июня. Всего на конкурс было подано порядка 30 работ.

Управление по внешним связям СГК Энерготриксик

Потеплеевич, Дымок и трубочка, ТЭЦик, Энергоша и еще много других имен — именно таким представляют символ праздника Сибирской генерирующей компании юные художники Барнаула. С 28 апреля по 13 мая СГК проводила конкурс рисунков фирменного героя ежегодного Дня открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 и городского арт-фестиваля «Потепление», который стал традиционным и пройдет в Барнауле во второй раз. Ребята в возрасте от 4 до 16 лет прислали на конкурс порядка 30 эскизов.

Всем участникам нужно было не просто нарисовать героя, но и придумать ему имя, описать характер и отличительные черты. Экспертное жюри Сибирской генерирующей компании единогласно выбрало победителем рисунок шестиклассницы Лены Бобб.

«Мой герой — Энерготриксик или коротко Триксик. Почему его так зовут? Это имя заряжает энергией всех людей! Триксик желтый, потому что это цвет добра, тепла и солнца. В руках он держит трость-лампочку, которая помогает ему в контроле рабочих на Барнаульской ТЭЦ-3. Наш Энерготриксик очень-очень добрый и заботливый! Он готов пожертвовать всем, лишь бы россияне получали свет в свои дома. Триксик вкладывает все силы на то, чтобы создать работникам благоприятные условия. Его большие глаза говорят о том, что Триксик искренний, умный и общительный, ведь не зря же он «домовой» СГК!», — рассказала о своем рисунке Лена.

Ко 2 июня по победившему эскизу, совместными усилиями дизайнеров и швейных мастеров будет изготовлена ростовая кукла. Во время фестиваля с Энерготриксиком сможет сфотографироваться любой желающий. А приз — графический планшет — победительнице вручат на главной сцене праздника, который пройдет в субботу 2 июня на территории Барнаульской ТЭЦ-3 по адресу ул. Трактовая 7.