Махачкала, 22 мая, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Дагестане вторые сутки идут поиски ребенка, оказавшегося под завалами земли при обрушении оврага. Двое детей 10 и 11 лет играли на краю оврага в районе кладбища, когда произошла осыпь земляного склона, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе спасательного ведомства.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР На дне колодца

Инцидент произошел 21 мая около 16:50 между городом Дагестанские Огни и населенным пунктом Зидьян. Свидетели случившегося кинулись на помощь и успели вытащить одного ребенка. Второго мальчика ищут до сих пор.

Спустя сутки во время поисково-спасательных работ произошел повторный обвал земли. Более четырех кубометров грунта засыпало 45-летнего мужчину. С травмами средней степени тяжести его госпитализировали.

В настоящее время поиски ребенка продолжаются.

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Напомним, в июле 2017 года в Дагестане пострадали при обвале берега озера шесть человек, в том числе пятеро детей. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 2 июля около 13:30 в городе Буйнакске на озере Комсомольское. Трое детей выбрались из воды самостоятельно. Остальные двое детей и взрослый ушли под воду и погибли.