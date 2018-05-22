Москва, 22 мая, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Алексей Кудрин, который сегодня стал главой Счетной палаты России, пообещал её сотрудникам «не ронять планку». Об этом Кудрин заявил сегодня, 22 мая, когда спикер Государственной думы Вячеслав Володин представлял Кудрина коллективу Счетной палаты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги

Напомним, Татьяна Голикова, которая возглавляла Счетную палату последние пять лет, была досрочно освобождена от этой должности и стала вице-премьером Российской Федерации. Кудрин, который ранее руководил Центром стратегических разработок, а до этого входил в состав правительства России, стал новым главой Счетной палаты России.

«Татьяна Алексеевна оставила очень серьезный потенциал работы, Счетная палата при ней поднялась на новую ступень, я постараюсь эту планку не ронять. Все мы товарищи, друг друга давно знаем, и я надеюсь, что какая-то преемственность сохранится», — сказал Кудрин, когда Володин представил его коллективу Счетной палаты.

Сама Голикова не смогла присутствовать на этой встрече, так как занята в новом правительстве.