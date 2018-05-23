Тбилиси, 23 мая, 2018, 06:02 — ИА Регнум.

То, как создается в стране криминальный фон и какую выгоду могут получить правящие круги Грузии от подобной операции, обсуждает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Цитата из к/ф «Собака на сене». реж Ян Борисович Фрид. 1978. СССР Тристан (Головорез) в исполнении Армена Джигарханяна

Взрыв автомобиля предпринимателя Зазы Байрамова, произошедший в Тбилиси, был освещен в сюжете телекомпании «Рустави-2». И сам предприниматель, и авторы сюжета придерживаются версии о том, что случившееся — сигнал о начале крупных криминальных разборок. Кто-то пытался запугать бизнесмена, вероятно, с целью перераспределения долей в бизнесе. В ходе журналистского расследование всплыло и имя сбежавшего в Турцию «вора в законе», под контролем которого осуществлялось не только запугивание Зазы Байрамова, но и других грузинских бизнесменов.

Но некоторые черты происходящего заставляют задуматься — не постановка ли это, и, если это действительно так, то с какой целью? Криминальный фон для неумелых политиков часто служит оправданием тех или иных действий, поданных общественности под видом «борьбы с негативными явлениями». Нет ли и в данном случае подобной подоплеки в развернувшейся в информационном поле Грузии «криминальной эпопее»?

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