Варшава, 23 мая, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Трудовую миграцию обсуждало на этой неделе издание Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье), писавшее о жалобе Поморского совета предпринимателей премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. В чем суть конфликта и каковы другие новости, волнующие польскую прессу, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предмет жалобы — деятельность главы Поморского воеводства Дариуша Дрелиха; по мнению Совета, в воеводстве затягивается выдача иностранцам разрешений на работу, что, в свою очередь, вредит местной экономике. Предприниматели считают очень долгим пяти-шестимесячный (по сравнению с одним-двумя месяцами в других регионах) срок ожидания разрешения на работу для иностранцев. Маршал Поморского воеводства Мечислав Струк пояснил:

«Нам нужно, чтобы иностранцы работали во многих отраслях промышленности, например, в строительстве или общественном питании в прибрежной зоне. Ускорение процедур в интересах всего региона. В противном случае украинцы и белорусы могут исчезнуть из нашей провинции».

Что же касается самих поляков в роли уезжающих на заработки, то на этой неделе стало известно, что, как пишет люблинское издание Dziennik Wschodni со ссылкой на исследование «Рабочая миграция поляков VIII», их внимание переключилось с Великобритании на Германию и Голландию.

В качестве приоритетного направления для трудовой миграции 31% поляков рассматривают Германию. На втором месте с большим отрывом идет Голландия (15%), только затем — Великобритания (6%). По 2% получили Австралия и Норвегия, по одному — Испания, Швеция, Канада и Австрия. Вероятной причиной потери интереса к возможности заработка на британской земле можно считать Брексит, в то время как Германия находится ближе к Польше, а положение в ней на рынке труда — весьма неплохое, к примеру, минимальная зарплата в Германии (8,84 евро/час) превышает таковую в Польше почти втрое.

О других публикациях польской прессы читайте здесь: Впервые за 1000 лет в Польше построят языческое капище

Читайте также другие материалы Станислава Стремидловского о политике Польши.