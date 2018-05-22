Керчь, Крым, 22 мая, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Объём перевозок транспортных средств на Керченской паромной переправе резко сократился после открытия Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ООО «Морская дирекция».

Иван Айвазовский. Керчь. 1839

Так, ещё 15 мая — накануне открытия моста через Керченский пролив — паромами было перевезено 1660 единиц легкового автотранспорта, 1023 единицы грузового и 118 автобусов.

21 мая через переправу было перевезено лишь восемь легковых автомобилей, 756 единиц грузового автотранспорта и ни одного автобуса.

Напомним, ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после открытия движения по Крымскому мосту Керченская паромная переправа продолжит работу, но на переправе произойдёт сокращение сотрудников.