Ташкент, 22 мая, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана предложило повысить штрафы за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном 22 мая на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана.

Wikimedia.org Знак правовой охраны товарного знака

Документ предлагает внести изменения в статью 177 Кодекса об административной ответственности, которая регламентирует размер штрафов за незаконное использование чужого товарного знака.

В настоящее время за нарушение этой статьи физические лица могут получить штраф от 1 до 3 минимальных размеров заработных плат (МРЗП) (от 1319 до 3957 рублей). Законопроект предлагает увеличить размер штрафа до 5−10 МРЗП (от 6593 до 13 186 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане до 1 января 2019 года планируют принять закон «О защите персональных данных», согласно которому обрабатывать персональные данные будет возможным только с разрешения граждан.

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