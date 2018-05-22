Вашингтон, 22 мая, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Конгрессмены-демократы заявляют, что намерены не допустить подписания сделки администрации Дональда Трампа по снятию ограничений с китайской компанией ZTE, 22 мая передает агентство Reuters.

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Лидер Демократической партии США в Сенате Чак Шумер сообщил журналистам, что он и его соратники считают разрешение на поставку компонентов ZTE угрозой национальной безопасности. По словам конгрессмена Дика Дурбина, сенаторы, среди которых есть и республиканцы, в ближайшее время рассмотрят возможности блокировки соглашения.

Напомним, санкции США против китайской корпорации ZTE были введены в апреле, после того как компания была «уличена» в продаже технологий Ирану. Снятие ограничений с ZTE планируется в рамках «заморозки» торговой войны между США и Китаем.