Саранск, 22 мая, 2018, 19:19 — ИА Регнум. С 28 мая авиакомпания S7 Airlines начнет выполнять прямые рейсы Саранск — Санкт-Петербург — Саранск. Вопросы дальнейшего взаимодействия обсудили в рамках встречи глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор авиакомпании Владимир Объедков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Петр Данилов ИА Красная Весна Подготовка к полету

Рейсы в Северную столицу будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам на самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса. Время в полете составит 2 часа 15 минут.

Глава авиакомпании отметил, что пассажиры из Саранска получат возможность продолжить путешествие с удобными стыковками в аэропорту «Пулково» в города России и Западной Европы. Перелет оформляется единым билетом, а багаж можно сдать в Саранске и получить в пункте назначения.

Рейсы Саранск — Санкт-Петербург с мая по август будут осуществляться без привлечения субсидий. А с сентября по декабрь 2018 года, когда пассажиропоток по объективным причинам снижается, потребуется поддержка из федерального и региональных бюджетов.

«Рейс удобен и для пассажиров, направляющихся в Санкт-Петербург по рабочим делам, и для отпускников, которые хотят посетить город на Неве с туристическими целями. Поэтому республика будет поддерживать развитие этого авианаправления, в том числе путем субсидирования перевозок», — заверил глава Мордовии.

Возможность с удобством добраться до Саранска оценят и поклонники футбола, которые собираются посетить матчи чемпионата мира на стадионе «Мордовия Арена».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аэропорт Саранска закрылся на реконструкцию в январе 2017 года. Уже 28 декабря 2017 года принял тестовый рейс авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») по маршруту «Домодедово» — Саранск — «Домодедово».