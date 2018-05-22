Калуга, 22 мая, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В Калуге 21 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской думы по правовому обеспечению местного самоуправления и по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члены комитетов поддержали предложение об обращении с законодательной инициативой в Законодательной собрание Калужской области. Инициатива предусматривает внесение изменений в закон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

Пресс-служба Городской думы Калуги Совместное заседание комитетов Городской думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления и по территориальному развитию города и городскому хозяйству 21.05.2018

Законом предоставляется право на уменьшение налога для организаций, осуществляющих плановые мероприятия по озеленению территорий городских и сельских поселений Калужской области на сумму расходов, связанных с работами по озеленению. Таким образом возможность привлечения внебюджетных средств на озеленение за счёт льготного налогообложения ограничивается только населёнными пунктами, имеющими статус городских и сельских поселений, в этот перечень не попадают Калуга и Обнинск. Законодательная инициатива предусматривает распространение льготы на все категории населённых пунктов Калужской области.

Были одобрены предложения по наименованию улиц и переулков. Вновь образованным улицам в Калуге будут присвоены наименования 1-я и 2-я Окраинная, переулок в деревне Воровая получит наименование Успешный.

Депутаты поддержали предложенные управлением экономики и имущественных отношений изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему включаются девять торговых объектов: палатки и павильоны для продажи продовольственных товаров, а также елочные базары. Исключаются из схемы 38 торговых объектов, в том числе невостребованные предпринимателями, объекты, по которым были расторгнуты договора аренды и объекты, признанные капитальными строениями.

Также депутатами были одобрены сделки муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса», связанные со сдачей в аренду недвижимого имущества. По предложению председателя комиссии Городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий Юрия Титкова, на совместном заседании была рассмотрена информация о разработке долгосрочной целевой программы финансирования и развития МУП «Калугатеплосеть». Как сообщил коллегам Юрий Титков, несмотря на неоднократные поручения профильным управлениям Городской Управы, до сих пор не разработана долгосрочная программа развития Теплосети.

«В настоящее время нам представлен только перечень необходимых технических мероприятий без источников финансирования, — отметил Юрий Титков.— В то же время для погашения задолженности МУП «Калугатеплосеть» и обеспечения функционирования системы теплоснабжения города выделяются значительные средства, которые приходится находить в результате срочных корректировок бюджета, получая субсидии из области или снимая средства с других статей расходов. Программа развития предприятия позволила бы начать модернизацию сетей и обеспечила бы сокращение расходов».

Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук предложил рассмотреть вопрос в ходе отдельного совещания с участием депутатов Городской думы, руководителей подразделений Городской управы и городского головы.

«Руководству города необходимо принять решение о путях дальнейшего развития МУП «Калугатеплосеть», — подчеркнул Виктор Борсук, — в результате отказа ряда калужских предприятий от ведомственных котельных, Теплосети в скором времени потребуются значительные финансовые вливания, депутатам совместно с городским головой необходимо будет обсудить этот вопрос с учётом финансовых возможностей муниципального бюджета».

Также депутаты обсудили вопросы объединения муниципальных управляющих компаний. По итогам работы комиссии Городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий был сделан вывод о плачевном финансовом состоянии двух из трёх муниципальных управляющих компаний.

Руководителем МУП «УК МЖД Московского округа», депутатам Городской думы Денисом Кургановым было предложено объединить управленческие структуры муниципальных управляющих компаний с целью снижения расходов.

«Для принятия окончательного решения необходимо просчитать экономическую эффективность объединения управляющих компаний, — отметил Виктор Борсук. — Также следует учесть мнение собственников жилых помещений, находящихся под управлением муниципальных УК».

Было принято решение перенести рассмотрение вопроса и поручить управлению ЖКХ проработать возможные сценарии объединения управляющих компаний и финансовые результаты данных мероприятий.