Сатка, Челябинская область, 22 мая, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Челябинской области дело об убийстве 14-летней жительницы города Сатки будет рассматривать областной суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

Обвинительное заключение уже утверждено. Дело передано в суд.

Трагедия произошла 24 июля 2017 года. Григорий И. в нетрезвом состоянии напал на девочку. По сведениям СКР, он пытался её изнасиловать. Однако девочка закричала и стала сопротивляться. Тогда обвиняемый нанёс ей удары ножом. Спасти ребёнка не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2017 года девочка пропала по пути из поликлиники. На её поиски были брошены силы полиции, спасателей, также поисками занялись местные жители. 30 июля было найдено тело ребёнка. В тот же день поймали её убийцу.

При этом некоторые очевидцы полагают, что девочку можно было спасти. Люди видели, как она ушла в лес, а затем слышали крики. Если бы граждане вмешались, возможно, девочка была бы жива.

Похоронили девочку 1 августа, на девятый день после смерти. В тот же день местные жители провели акцию памяти. Они поставили свечи на Бакальском мосту и запустили в небо гелиевые шары.