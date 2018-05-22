Москва, 22 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным отказ принять исковое заявление пользователей мессенджера Telegram на действия Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Соответствующее решение Мосгорсуд вынес сегодня, 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Исковое заявление подали в Мещанский суд Москвы 35 пользователей мессенджера Telegram. В заявлении они просили признать незаконными действия Федеральной службы безопасности России в отношении мессенджера Telegram. Но Мещанский суд Москвы иск не принял.

Тогда решение Мещанского суда Москвы о непринятии иска было обжаловано в Московском городском суде. Но и здесь заявителей ждала неудача — Мосгорсуд признал действия Мещанского суда Москвы правомочными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, так как его администрация отказалась сотрудничать с российскими спецслцжбами в сфере антитеррористической борьбы. Однако полностью заблокировать работу мессенджера Роскомнадзор не смог.