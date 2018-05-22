Мосгорсуд признал законным отказ принять иск от пользователей Telegram
Москва, 22 мая, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным отказ принять исковое заявление пользователей мессенджера Telegram на действия Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Соответствующее решение Мосгорсуд вынес сегодня, 22 мая.
Исковое заявление подали в Мещанский суд Москвы 35 пользователей мессенджера Telegram. В заявлении они просили признать незаконными действия Федеральной службы безопасности России в отношении мессенджера Telegram. Но Мещанский суд Москвы иск не принял.
Тогда решение Мещанского суда Москвы о непринятии иска было обжаловано в Московском городском суде. Но и здесь заявителей ждала неудача — Мосгорсуд признал действия Мещанского суда Москвы правомочными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, так как его администрация отказалась сотрудничать с российскими спецслцжбами в сфере антитеррористической борьбы. Однако полностью заблокировать работу мессенджера Роскомнадзор не смог.