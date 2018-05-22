Москва, 22 мая, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2018 года сократилась на 1,1% в годовом выражении, добыча газа выросла на 7,4%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В апреле добыча нефти и газового конденсата снизилась на 0,2% в годовом выражении и составила 44,9 млн тонн. Добыча газа выросла на 16,8%, составив 55,1 млрд кубометров.

Напомним, ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent вновь превысила $80 за баррель. Ранее цена на нефть Brent превышала эту отметку 17 мая — впервые с осени 2014 года.