Астана, 22 мая, 2018, 19:21 — ИА Регнум. В Казахстане с июля 2018 года упростят процедуру получения пенсионных выплат — выплата государственных гарантий будет производиться в беззаявительном порядке, размер выплаты будет определяться и перечисляться на счет автоматически. Об этом 22 мая сообщает «Казинформ» со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Мадину Абылкасымову.

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Она отметила, что пенсионеры получают четыре вида выплат: государственные базовые пенсионные выплаты, пенсионные выплаты по возрасту, пенсионные выплаты из Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ), а также выплаты госгарантий. В настоящее время все выплаты поступают из разных источников на разные счета получателя.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в Казахстане началась поэтапная реформа повышения пенсионного возраста женщин с 58 до 63 лет. В течение десяти лет каждый год пенсионный возраст будет повышаться на шесть месяцев.