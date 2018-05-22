Ярославль, 22 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Экспертная группа по мониторингу состояния окружающей среды вокруг полигона «Скоково» отказалась рассматривать материалы исследований, пока на заседании присутствует представитель общественности Елена Богданова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Елены Богдановой Рабочая группа

22 мая в правительстве Ярославской области состоялось заседание рабочей группы по мусорному полигону «Скоково». На него пришла и Елена Богданова, которую губернатор лично пообещал включить в состав группы.

«Пришла на заседание рабочей группы. Людмила Соловьева (начальник отдела по взаимодействию с экспертным сообществом и обеспечению работы открытого правительства департамента общественных связей правительства Ярославской области — редакция) строго глянула на меня и сказала, что я в состав группы не вхожу… На возражение, что губернатор дал указание включить меня в нее, чиновница ответила, что она ничего не знает, ей распоряжений никаких не поступало», — сообщила Елена Богданова на своей странице в «Фейсбуке».

Несмотря на попытки выгнать ее с совещания, Елена Богданова стояла на своем: «Я была на приеме у губернатора, и он велел своему помощнику включить меня в рабочую группу».

«Потом руководитель группы Сахиба Калаева сказала, что у нее вообще нет утверждённого списка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

По ее словам, заседание всё же началось, но член экспертной группы Людмила Шабуева отказалась рассказывать о своих исследованиях, пока Елена Богданова не уйдет. На этом совещание завершилось.

«Список рабочей группы есть. Он утверждён председателем Общественной палаты Ярославской области и заместителем председателя правительства. У меня в списках ее нет. Елена Богданова досидела до конца, но у нас этап обсуждения заключения не завершился. В том числе из-за нее, поскольку там должны были представить материалы, которые пока не желательно выкладывать на сайт и так далее», — сказала корреспонденту Сахиба Калаева.

Чтобы дослушать доклад Людмилы Шабуевой, экспертная группа соберется в пятницу в правительстве Ярославской области.