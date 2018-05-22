Вашингтон, 22 мая, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская сторона «всё еще надеется» на переговоры с КНДР, но не готова идти на уступки Северной Корее, 22 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Мы по-прежнему открыты, мы по-прежнему надеемся (на переговоры с КНДР — прим. ИА REGNUM ). Но позвольте мне ясно заявить: ничто не изменилось в отношении политики Соединенных Штатов Америки. Никаких уступок не предлагалось и не делалось», — заявил Пенс журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Пхеньян объявил о «заморозке» двустороннего диалога с Южной Кореей и возможной отмене переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, которые планировалось провести в Сингапуре 12 июня.