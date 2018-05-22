Деревня Сигово, Псковская область, 22 мая, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Музей-усадьба народа сету в деревне Сигово Псковской области получил в подарок долгожданный живой экспонат — корову. По словам заведующей музея Малле Богачёвой, о таком подарке сету мечтали давно.

Ivo Kruusamägi Культурный фестиваль народа сето

«В музее мы делаем мастер-классы — варим наш традиционный сыр. Мы всегда хотели свою корову — чтобы всегда было свежее молоко и творог, поэтому на всех мероприятиях говорили: нам очень нужна корова», — сообщила она.

Корову музею подарил депутат Псковского областного собрания, руководитель предприятия «Красное знамя» Андрей Козлов. Как сообщает пресс-служба региональногго парламента, корова Гусарка в деревне Сигово получила вторую, сетускую кличку — Мони. Гости деревни Сигово, посещающие музей-усадьбу сету, смогут увидеть Мони уже в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Сигово Печорского района Псковской области находится единственный в России музей-усадьба народности сету. Сету (сето) — коренной финно-угорский народ — проживают в Печорском районе и прилегающих районах Эстонии (уезды Вырумаа и Пылвамаа). В музее представлены костюмы, предметы быта, а также проводится ежегодный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи».

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