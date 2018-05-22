Киев, 22 мая, 2018, 18:54 — ИА Регнум. На Украине долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий на сегодняшний день составляют 406,8 млн грн. (около 15 млн долларов). Соответствующие данные сегодня, 22 мая, озвучил директор департамента угольно-промышленного комплекса украинского минэнерго Александр Владыченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шахтер

Владыченко в целом заявил о весьма тяжёлом экономическом состоянии государственного угольного сектора на Украине — «недавно экономическое состояние было плохое, а стало еще хуже».

По его словам, долги по зарплате перед горняками являются результатом того, что государство в лице министерства финансов не предоставило минэнергоугля 1 млрд грн. государственных гарантий для получения кредитов и наращивания добычи угля.

«Для того, чтобы государственная угольная промышленность в том составе, в котором она есть, была хотя бы безубыточной, она должна выдавать в сутки от 18 до 20 тысяч тонн угля… В результате неутверждения государством госгарантий на 1 млрд грн. мы получили не 20 тысяч, которые должны были быть, а только 11 тысяч тонн в сутки», — констатировал специалист.

18 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его кабинет министров разрабатывает дополнительные механизмы привлечения ресурсов на государственные шахты, в том числе в виде государственных гарантий для финансирования отрасли.

«Работаем над тем, чтобы привлечь госгарантии на модернизацию шахт. К сожалению, на государственных угольных предприятиях всё еще процветает коррупция. Поэтому я поставил задачу министру убрать всех «смотрящих» с шахт. Они паразитируют на предприятиях. Также мы приняли решение, что 75% доходов предприятий должны быть направлены сразу на зарплаты шахтерам, будем и дальше наводить порядок», — заявил Гройсман.

7 мая глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами (сейчас на Украине порядка 40 тыс. человек) на сегодняшний день составляет 740 млн гривен. Он отметил, что главной проблемой в государственной угледобывающей отрасли является коррупция на угледобывающих предприятиях.

До этого шахтеры заявляли, что их возмущает ситуация, «когда цены на всё растут чуть ли не ежедневно, а они не могут получить заработанное тяжелым трудом, а потому вынуждены ходить на работу полуголодными». За последнее время на Украине горняки бастовали, перекрывали трассы, голодали в знак протеста против политики властей страны. В феврале этого года голодающий в здании минэнерго шахтер Виктор Трифонов даже попытался совершить акт самосожжения.