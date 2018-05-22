Вашингтон, 22 мая, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело персональные санкции против пяти граждан Ирана за поддержку йеменских хуситов — в санкционный список попали Мехди Азарпишех, Мохаммад Джафари, Махмуд Каземабад, Джавад Шир Амин и Сайед Мохаммад Техрани, 22 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции наложили

Соединенные Штаты неоднократно ужесточали санкции против иранских компаний и политиков — поводами к этому являлись поддержка хуситов в Йемене, поддержка ливанской «Хезболлы» и ядерная программа Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что антииранские санкции, связанные с выходом США из «ядерной сделки» 2015 года, станут «самыми жесткими в истории».