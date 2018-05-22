Магнитогорск, Челябинская область, 22 мая, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области следователи проводят проверки по информации местных СМИ о гибели новорождённых детей. Предварительно известно о двоих погибших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Альберт Анкер. Детские похороны. 1863

По сведениям ведомства, один из младенцев был доставлен в тяжёлом состоянии в детскую больницу из родильного дома. Второго госпитализировали из дома.

Ход проверок на контроль взял руководитель областного управления СКР Денис Чернятьев.

Напомним, тревогу подняла мать одного из умерших детей. Мальчик родился 7 мая, а 16-го скончался. Врачи детской больницы установили, что причиной смерти стал сепсис, которому способствовала кишечная инфекция.

Также женщина заявила журналистам о том, что позднее умерла девочка, также родившаяся в этом роддоме. Впрочем, медики официально опровергли информацию, заявив, что умер один ребёнок, а ещё двое с такими же признаками болезни идут на поправку.