Москва, 22 мая, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей». Как говорится в указе главы государства, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

Константин Иванов, Вениамин Брискин. Ближе к жизни, к живому делу! 1954

«Это большой сигнал для всех тех, кто хочет добиться успеха в России. Платформа «Россия — страна возможностей» была создана в 2017 году, как ответ на запрос общества в том, что у нас каждый человек, чем бы он не занимался — благотворительностью, саморазвитием, социальной сферой, или бизнесом, в какой бы точке Росси он не жил, имел бы возможность себя реализовать, и делать то, что он хочет делать», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

В линейку проектов платформы «Россия — страна возможностей» в 2017 году вошли 14 проектов.

«В марте в Москве прошел большой форум участников проектов платформы, и на нем выступал Президент России Владимир Путин, — отметил Дмитрий Гусев, — По итогу эта общественная инициатива получила поддержку президента, о чем и свидетельствует указ президента РФ, подписанный 22 мая о создании АНО «Россия — страна возможностей».

«Теперь это становится общественным институтом, понятно, куда приходить со своими идеями и проектами, понятно, где получать поддержку», — уточнил политолог.

По мнению Дмитрия Гусева, проектов платформы «Россия — страна возможностей» будет еще больше.

«В этом можно даже не сомневаться», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Читайте ранее на эту тему: Создается АНО «Россия — страна возможностей»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России стартовала работа уникальной платформы, объединившей различные кадровые и социальные проекты, в которых могли участвовать россияне от школьного до «серебряного» возраста. 14 проектов, объединившихся на платформе в 2017 году — работают по принципу социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Основная идея платформы — формирование единой площадки для коммуникации, обмена лучшими практиками и поддержки проектов, создающих возможности для самореализации граждан разных возрастовв различных сферах деятельности.

Платформа «Россия — страна возможностей» было создана в качестве агрегатора и акселератора проектов, единой площадки, объединяющей лучшие проекты и самые рациональные подходы к решению задач, которые способствуют личностной и профессиональной самореализации граждан, продвижению социально полезных инициатив.