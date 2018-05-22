Астана, 22 мая, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана отменило рейтинги школ, которые ранее строились на основе Единого национального тестирования (ЕНТ) (аналог российского ЕГЭ), а также запретило наказывать коллективы школ за низкие результаты экзаменов. Об этом 22 мая сообщает «Казинформ» со ссылкой на главу ведомства Ерлана Сагадиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По его словам, форма проведения ЕНТ не изменится. Экзамен пройдет с 20 июня по 1 июля 2018 года. Он состоит из 120 тестовых заданий, в рамках которых можно набрать до 140 баллов. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 60 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане планировали не учитывать результаты ЕНТ при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующий проект приказа правительства был опубликован 2 февраля. Единое национальное тестирование ранее выполняло функцию выпускного и вступительного экзаменов. Однако с 2017 года в школах введен самостоятельный экзамен.