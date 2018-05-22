Ростов-на-Дону, 22 мая, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Супруга ростовского сити-менеджера вновь оказалась богаче мужа. Это следует из декларации за 2017 года, сообщает ИА REGNUM.

Павел Федотов. Жена-модница (Львица. Эскиз). 1849

Так, Виталий Кушнарёв заработал за год 2,9 млн рублей, жена — 18,5 млн рублей. Для сравнения: сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарев указал в декларации за 2016 год доход в размере 2 млн 772 тыс. рублей, за 2015-й — он заработал 2 млн 605 тыс. 138 рублей. Доход жены в 2016 году составил 14 млн 350 тыс. рублей, в 2015-м — около 8 млн рублей.

Что касается недвижимости, то в собственности Кушнарёва — квартира площадью 173 кв. метра, в пользовании — квартира площадью 90 кв. метров. Также задекларирована иномарка BMW Х5. Супруга главы ростовской администрации владеет четырьмя земельными участками общей площадью 18 тыс. кв. метра. Также в её руках — здание мясного павильона (393 кв. м), административное здание (455 кв. м) и нежилое помещение (64 кв. м). Автомобиль первая леди южной столицы не меняет уже третий год — у неё Audi Q5.

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Богатые жёны оказались и у заместителя главы администрации по архитектуре и строительству Олега Маркитантова и главного коммунальщика города-милионника Владимира Сакеллариуса. Супруга Маркитантова заработала около 13,6 млн рублей, также она владеет ВАЗ-21 011 и двумя автомобилями Mercedes. Жена Сакеллариуса заработала почти 3,3 млн рублей. Она также задекларировала несколько земельных участков, торговых павильонов, кафе, пирожковую и баню.

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Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубевв 2017 году заработал около 6,4 млн руб. Но, как и в семье ростовского сити-менеджера, кормилицей четы является супруга Ольга. Жена регионального руководителя заработала в семь раз больше мужа — более 48 млн руб. Как и супруга Кушнарёва, первая леди Ростовской области передвигается на легковом автомобиле Audi Q5.