Посёлок городского типа Угловка, Новгородская область, 22 мая, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Статус территории опережающего развития (ТОР) в посёлке Угловка Окуловского района Новгородской области официально закреплён трёхсторонним соглашением. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 мая, в пресс-центре регионального правительства, подписи под документом поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Угловского городского поселения Александр Стекольников и заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов.

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В Угловке намерены реализовать восемь инвестиционных проектов. В их числе — строительство завода по производству этилацетата ООО «Химабсолют» и производственного комплекса для товарного выращивания и переработки радужной форели «АИИ Кэпитал». Также планируется модернизация оборудования на заводе по производству пластиковой тары ООО «Автохимстандарт».

В декабре 2017 года в Угловке открылось предприятие по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Валдайская косметика», на котором работают 26 человек, в январе — завод по производству фармацевтической продукции ООО «МРАБ».

Ожидается, что реализация инвестиционных проектов позволит создать в Угловке около 600 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме 4,7 млрд рублей.

Напомним, что Угловка — небольшой посёлок в Окуловском районе Новгородской области с населением около 2,5 тыс. человек. Долгие годы в посёлке градообразующим предприятием считался Угловский известковый комбинат — предприятие, основанное в 1879 году. В 2014 году Угловка получила статус монообразования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Новгородской области статус моногорода имеют Боровичи, Парфино, Пестово, посёлок Угловка Окуловского района и Грузинское поселение Чудовского района. 16 марта 2018 года статус ТОР был присвоен 19 монообразованиям в РФ, в том числе Угловке.