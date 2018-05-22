Берлин, 22 мая, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Питер Альтмайер призвал США к переговорам о свободной торговле на платформе Всемирной торговой организации (ВТО), 22 мая передает агентство Reuters.

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«Соединенные Штаты должны пожать нашу руку и избежать эскалации, которая повредит всем», — заявил Альтмайер журналистам, комментируя предложение о переговорах и планируемые уступки ЕС по импорту из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 мая комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём уже заявила, что уступки «не впечатлили» министра торговли США Уилбура Росса, и вероятнее всего, США «разморозят» пошлины на сталь и алюминий для Евросоюза.