Ижевск, 22 мая, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Удмуртии планируется строительство нового многофункционального спортивного комплекса для всей семьи, в рамках которого достроят 50-метровый бассейн. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подпишут глава Удмуртии Александр Бречалов и сооснователь группы компаний «Академия Александра Попова», 4-кратный олимпийским чемпион, кандидат в президенты Олимпийского комитета России Александр Попов на полях Петербургского международного экономического форума 24 мая, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Myrthapools.com Бассейн

Бассейн будет строиться по самой совершенной технологии в сегменте производства плавательных бассейнов, поскольку «Академия Александра Попова» является эксклюзивным представителем итальянского производителя бассейнов Myrtha Pools — официального партнера Международной федерации плавания FINA.

«Мы договорились о создании специальной проектной компании, куда войдет «Корпорация развития Удмуртии». Проектная компания примет участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения и не только сможет завершить строительство спортивного комплекса на площадке 50-метрового бассейна, но и возьмет на себя обязательство по его эксплуатации с компенсацией расходов за счет коммерческой деятельности, а не за бюджетный счет», — пояснил Бречалов.

Он надеется, что спорткомплекс для всей семьи станет визитной карточкой Удмуртии.

«Мы планируем, что комплекс в Удмуртии станет пилотным проектом. В планах нашей компании строительство подобных комплексов по всей России. Наши главные задачи — создать новую спортивную инфраструктуру в стране для занятий спортом и передавать свой личный опыт и опыт наших друзей — олимпийских чемпионов и известных спортсменов», — отметил Попов и добавил, что в России таких комплексов еще не было.

По предварительному проекту общая площадь спорткомплекса составит 9 тыс. кв метров с ежедневной пропускной способностью 1,5 тыс. человек. В его инфраструктуру войдут спортивные залы, бассейны, тренажерный зал, кафе и развлекательный детский комплекс.

ИА REGNUM напоминает, в ноябре 2012 года стало известно, что «Газпром» планирует финансировать строительство 50-метрового бассейна в Ижевске. Строительство началось в 2013 году, однако в связи с увеличивающимся объемом задолженности Удмуртии в отношении газового холдинга финансирование работ было приостановлено осенью 2015 года.

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Летом 2017 года глава Удмуртии заявил, что бассейн может быть достроен с участием концессионера. При этом не исключался и вариант завершения строительства «Газпромом». Однако привлечение концессионера Бречалов посчитал более интересной идеей, поскольку концессионер заинтересован в том, чтобы объект как можно скорее был введен в эксплуатацию.