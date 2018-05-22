Астана, 22 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Россия компенсирует ущерб, нанесенный экологии Казахстана при падении ракеты-носителя «Протон-М», в соответствии с экологическим кодексом республики, сообщает 22 мая «КазТАГ» со ссылкой на акима Кызыл-Ординской области Крымбека Кушербаева.

Космодром Байконур

По его словам, российская сторона планировала возместить ущерб в соответствии с экологическим кодексом РФ, но межправительственная комиссия решила, что на территории комплекса «Байконур» действует казахстанский кодекс.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля 2013 года на первой минуте старта произошло крушение ракеты-носителя «Протон-М». На борту ракеты находилось 500 тонн токсичного топлива. После происшествия местных жителей попросили не покидать свои дома.