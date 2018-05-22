Кандагар, Афганистан, 22 мая, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Жертвами террористической атаки в афганском Кандагаре стали уже 16 человек, десятки человек, в том числе пятеро детей, остаются в больницах, 22 мая передает агентство Associated Press.

Фелисьен Ропс. Сатана сеющий плевелы. 1882

Днем в афганском Кандагаре были взорваны две бомбы — детонация устройств произошла в момент, когда их обнаружили силы безопасности. Ответственность за взрывы в Кандагаре не взяла на себя ни одна радикальная группировка.

Напомним, в настоящий момент в Афганистане продолжается ежегодное «весеннее наступление» группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ежедневно жертвами атак исламистов становятся десятки военных и полицейских, а также гражданские лица.