Москва, 22 мая, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Реальная заработная плата в России в апреле 2018 года выросла на 7,8% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958

За период с января по апрель 2018 года реальная заработная плата выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в апреле составила 43 550 рублей, что на 10,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Реальные располагаемые доходы населения в апреле выросли на 5,7% в годовом выражении.

Напомним, ранее Центробанк спрогнозировал замедление роста реальной заработной платы в 2018 году до 7−8%. По мнению регулятора, ускорение роста зарплаты в начале года имело разовый характер.

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