Великие Луки, Псковская область, 22 мая, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Центр по подготовке велосипедистов в Великих Луках Псковской области дострят до конца 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Псковская область получит на завершение строительства объекта около 50 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Средства выделены в соответствии с договоренностью, достигнутой между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

Центр подготовки велосипедистов хотели построить ещё в 2016 году, когда Великие Луки отмечали 850-летие. Фактически строительство началось только летом 2017 года, однако не было завершено по вине подрядчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по строительству велоцентра вело ООО «Ремстройсервис» из Санкт-Петербурга.

Напомним, велоцентр в Великих Луках даст возможность спортсменам готовиться к соревнованиям в черте города, но в живописном месте, в лесопарковой зоне. Сейчас для проведения тренировок и соревнований велосипедистов в городе перекрывают улицы.