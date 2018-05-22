Киев, 22 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. 81% жителей Украины на сегодняшний день не одобряет деятельность президента страны Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), результаты которого были обнародованы сегодня, 21 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Согласно результатам опроса, положительно оценивают деятельность Порошенко лишь 12% респондентов. Еще 7% респондентов сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Социологи напоминают, что в марте 2014 года количество тех, кто положительно относился к деятельности президента, и тех, кто негативно оценивал ее, было примерно одинаковым. Тогда деятельность Порошенко одобряли 47% респондентов, тогда как 42% — не одобряли, а 11% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Опрос проводился по всей Украине (кроме «оккупированных территорий» Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент охвата респондентов — 65,4%.

Политолог Дмитрий Корнейчук отмечает, что действительно с 2014-го года Украина сознательно уничтожается постмайданной властью, и в первую очередь — в финансово-экономическом плане.

«Причем на войну списываются все те процессы, которые на самом деле в «ручном» режиме регулируются именно Порошенко и Ко… Удары по украинцам от власти наносятся со всех сторон — завышенные тарифы, девальвация в три раза курса гривны, искусственная инфляция, необоснованные многомиллиардные кредиты у МВФ, возвращение которых опустошит бюджет. По сути, создаются все условия, чтобы молодые и активные украинцы бежали из страны. Средний класс «умертвили». А оставшийся народ вогнали в тотальную нищету. И собираются за копейки покупать голоса на выборах», — заявил эксперт.

«И вот у нас на носу очередные президентские выборы. Страна находится на пороге физического уничтожения. Все устали от пустых слов и хотят услышать конкретику: как претенденты на президентскую должность будут выводить Украину из кризиса. Но что мы слышим? Порошенко хвалит себя за свою экономическую политику «геноцида украинцев». И намерен проводить ее дальше», — подчеркивает политолог.