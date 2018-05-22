Украина на пороге физического уничтожения: 81% людей не одобряет Порошенко
Киев, 22 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. 81% жителей Украины на сегодняшний день не одобряет деятельность президента страны Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), результаты которого были обнародованы сегодня, 21 мая.
Согласно результатам опроса, положительно оценивают деятельность Порошенко лишь 12% респондентов. Еще 7% респондентов сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.
Социологи напоминают, что в марте 2014 года количество тех, кто положительно относился к деятельности президента, и тех, кто негативно оценивал ее, было примерно одинаковым. Тогда деятельность Порошенко одобряли 47% респондентов, тогда как 42% — не одобряли, а 11% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.
Опрос проводился по всей Украине (кроме «оккупированных территорий» Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент охвата респондентов — 65,4%.
Политолог Дмитрий Корнейчук отмечает, что действительно с 2014-го года Украина сознательно уничтожается постмайданной властью, и в первую очередь — в финансово-экономическом плане.
«Причем на войну списываются все те процессы, которые на самом деле в «ручном» режиме регулируются именно Порошенко и Ко… Удары по украинцам от власти наносятся со всех сторон — завышенные тарифы, девальвация в три раза курса гривны, искусственная инфляция, необоснованные многомиллиардные кредиты у МВФ, возвращение которых опустошит бюджет. По сути, создаются все условия, чтобы молодые и активные украинцы бежали из страны. Средний класс «умертвили». А оставшийся народ вогнали в тотальную нищету. И собираются за копейки покупать голоса на выборах», — заявил эксперт.
«И вот у нас на носу очередные президентские выборы. Страна находится на пороге физического уничтожения. Все устали от пустых слов и хотят услышать конкретику: как претенденты на президентскую должность будут выводить Украину из кризиса. Но что мы слышим? Порошенко хвалит себя за свою экономическую политику «геноцида украинцев». И намерен проводить ее дальше», — подчеркивает политолог.