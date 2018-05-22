Москва, 22 мая, 2018, 18:00 — ИА Регнум. В одном из корпусов гостиницы «Измайлово» в Москве днём 22 мая произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

По информации агентства, из 30-этажного здания были эвакуированы 200 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного МЧС подтвердили информацию о возгорании в административном здании, расположенном по адресу: Измайловское шоссе, 71.

Согласно данным МЧС, по состоянию на 17:45 пожар локализован. Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.