Москва, 22 мая, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Госдума отказалась разрешать выдавать права управления транспортным средствами категории «В» шестнадцатилетним. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая, соответствующий законопроект Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении.

Commons.wikimedia.org Образец водительского удостоверения

Сейчас права на управление легковым автомобилем можно получить при достижении 18 лет, сдав соответствующие экзамены.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») привел ряд аргументов против понижения «возрастного ценза» для водителей, в их числе — рост ДТП в России. Он озвучил мнение профильного комитета Госдумы — парламентарии уверены, что с разрешением выдавать права на вождение лицам, достигшим 16-и лет, число ДТП существенно возрастет.

Госдума согласилась с такой позицией и отклонила инициативу.