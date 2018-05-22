Киев, 22 мая, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Игорь Мосейчук заявил, что он планирует разрушить Крымский мост через Керченский пролив. Такое заявление Мосейчук сделал сегодня, 22 мая, в эфире телеканала «112 Украина».

Рене Магритт. Попытка невозможного. 1928

Мосейчук заявил, что Керченский мост — это «вражеская инфраструктура», так как она находится на «оккупированной территории» и соединяет её с материковой частью «страны-агрессора».

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, для дальнейшей деоккупации это — стратегический объект», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, должна стремиться уничтожить вражескую инфраструктуру, такую как мосты, железные дороги и аэропорты.

При этом Мосейчук уточнил, что Крымский мост он уничтожит тогда, когда станет министром обороны Украины. На уточняющий вопрос о том, собирается ли он уничтожать Крымский мост «партизанскими методами», Мосейчук не ответил.