Минздрав Казахстана о менингите: «Без паники! Это не вспышка»
Астана, 22 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Всплеск случаев заболевания менингококковой инфекцией в Алма-Ате не является вспышкой, так как в 2014 году было зарегистрировано в три раза больше больных менингитом, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя.
Он обратил внимание на то, что в настоящее время в Казахстане обнаружен 21 случай заболевания менингитом, а в 2014 году — 66 случаев. По мнению Цоя, это является доказательством того, что в республике нет вспышки менингита. Однако отметим, что в 2017 году случаи подобного заболевания в республике не были зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в Алма-Ате с подозрением на менингит за медицинской помощью обратились 47 человек. Среди заболевших от инфекции скончались три человека, в том числе ребенок.