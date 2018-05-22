Астана, 22 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Всплеск случаев заболевания менингококковой инфекцией в Алма-Ате не является вспышкой, так как в 2014 году было зарегистрировано в три раза больше больных менингитом, сообщает 22 мая «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя.

Луи Леопольд Буальи. Врач прививающий маленького ребенка. 1807

Он обратил внимание на то, что в настоящее время в Казахстане обнаружен 21 случай заболевания менингитом, а в 2014 году — 66 случаев. По мнению Цоя, это является доказательством того, что в республике нет вспышки менингита. Однако отметим, что в 2017 году случаи подобного заболевания в республике не были зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 мая в Алма-Ате с подозрением на менингит за медицинской помощью обратились 47 человек. Среди заболевших от инфекции скончались три человека, в том числе ребенок.