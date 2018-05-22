Дебальцево, ДНР, 22 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате подрыва пассажирского автобуса в Дебальцево оказались дети. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Александр Харшак. Раненный ребёнок. 1947

«Двое раненых — это дети. Они экстренно доставлены в Енакиевскую городскую больницу №1. Их состояние тяжёлое», — приводит слова представителя министерства «Донецкое агентство новостей».

Как передавало ИА REGNUM, взрыв в пассажирском автобусе, следовавшем рейсом №1, произошёл днём 22 мая на улице Курчатова в Дебальцево. В результате взрыва погиб один человек, ещё двое пострадали.