Воронеж, 22 мая, 2018, 17:52 — ИА Регнум. XI Воронежский промышленный форум открылся 22 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Участие в мероприятиях форума принял врио губернатора Александр Гусев. Форум, который проходит на территории индустриального парка «Масловский», в производственно-логистическом комплексе «Ангстрем», продлится два дня.

Govvrn.ru На форуме

Александр Гусев осмотрел выставочную экспозицию, принял участие в пленарной дискуссии и провел рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексеем Беспрозванных. На встрече обсуждалась возможность взаимодействия между региональным правительством и федеральным министерством, а также — реализация проекта по размещению на территории индустриального парка «Масловский» отдельной площадки для развития малого бизнеса.

На пленарной дискуссии форума прозвучали доклады заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных, руководителя по развитию бизнеса правовых решений Thomson Reuters Илоны Головкиной, вице-президента ТПП РФ Максима Фатеева, адвоката и телеведущего Александра Трещева.

Александр Гусев отметил, что такие мероприятия способствуют росту промышленного производства в регионе.

«Форум проводится уже в 11-й раз и стал межрегиональным, нам очень важно не замкнуться внутри собственной территории. Воронежская область с точки зрения развития промышленного производства — регион достаточно успешный, на протяжении последних девяти лет мы демонстрируем положительную динамику по индексу промышленного производства. Мы понимаем, на чем основаны наши успехи. Прежде всего, начинается отдача от тех инвестиций, которые были привлечены в предыдущие годы. Рост инвестиций, безусловно, является основой для поддержания темпов промышленного роста. Мы создадим конкурентные условия для того, чтобы этот процесс у нас продолжался. Сейчас очень важно поддерживать новые процессы, которые происходят в обществе, экономике, в том числе цифровой экономике, и Воронежская область будет активно в этом участвовать», — сказал глава региона.

Отвечая на вопросы участников дискуссии о будущем воронежской промышленности, глава региона отметил:

«Есть промышленный парк, на территории которого мы находимся, и наша задача — в течение пяти лет полностью освоить территорию этого парка. Все предпосылки для этого у нас есть. Мы будем совершенствовать областное законодательство в части налоговых преференций. Мы рассчитываем на то, что Воронежская область получит территорию, на которой разместится особая экономическая зона. И, безусловно, особая тема — развитие малого бизнеса. Мы постараемся разработать комплексную программу, которая будет развивать малый производственный бизнес», — ответил врио губернатора.

«Для нас форум очень важен, потому что им мы презентуем и саму область в том числе. Около 80 компаний-участников из 20 регионов приезжают на это мероприятие. Форум начинался как небольшое внутриобластное мероприятие, а сейчас вырос как минимум в межрегиональный. Надеюсь, что будем расти и добьемся международного уровня», — отметил позже в беседе с журналистами глава региона.

Воронежский промышленный форум — это крупнейший и уникальный в своем роде отраслевой проект в Центральном Черноземье. Экспозиция форума в этом году представлена компаниями из 60 разных городов России, а также из Германии. Деловая программа мероприятия насчитывает 27 дискуссионных площадок, в форуме принимают участие свыше 5,5 тыс. гостей — представителей промышленного сектора, транспортной отрасли, органов государственной власти, руководители и специалисты крупных российских и зарубежных промышленных объединений, ассоциаций, предприятий.