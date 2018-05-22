Брюссель, 22 мая, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что не смогла договориться о снятии ввозных пошлин на сталь и алюминий с министром торговли США Уилбуром Россом, несмотря на предложения Евросоюза по увеличеню экспорта американских товаров, 22 мая передает агентство Reuters.

Алюминий

«Я думаю, что они не считают это (уступки ЕС — прим. ИА REGNUM ) достаточным. У нас создается впечатление, что они… хотят ограничить ввоз стали и алюминия в США», — сообщила Мальмстрём.

Напомним, в настоящий момент для стран ЕС и некоторых других «партнеров» США действует отсрочка по введению ввозных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). Для Евросоюза отсрочка по тарифам истекает 1 июня.