Екатеринбург, 22 мая, 2018, 17:51 — ИА Регнум. На Свердловскую область снова обрушился ураганный ветер. Десятки тысяч людей остались без электричества, сообщают энергетические компании.

Рене Магритт. Шторм. 1932

По информации областного управления МЧС России, сила ветра достигала 25 метров в секунду. В филиале ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» сообщают, что без электроснабжения — 50 населённых пунктов с населением 16,4 тыс человек. Пострадавшие находятся в Невьянском, Сысертском, Ирбитском, Серовском, Артёмовском, Кировградском, Верхотурском и Краснотурьинском городских округах, а также в городе Ревде.

Своя статистика есть и в «Облкоммунэнерго». По сведениям компании, без света остались 15 тыс. человек в 10 населённых пунктах. Среди них рабочий посёлок Пышма, Кушвинский, Полевской, Пелымский и Первоуральский городские округа, Алапаевск и Верхняя Пышма.

Сейчас бригады энергетиков восстанавливают подачу электроэнергии.